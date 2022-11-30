Примитивная попытка посеять недоверие. Подоляк отреагировал на бред России о «планах Польши аннексировать Запад Украины»

30 ноября, 17:07
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Михаил Прдоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Прдоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ложь российских чиновников о том, что Польша якобы «планирует аннексировать Запад Украины».

«Заявления странных спикеров России о «планах Польши аннексировать Запад Украины» – очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто верит, что это сработает?», — написал он в Twitter в среду, 30 ноября.

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По его словам, Украина и Польша вместе смеются над этими попытками.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1597957181227208704

«Есть только одна страна, издевающаяся над международным правом, и мы знаем ее название», — написал он.

30 ноября директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин соврал, что Польша якобы планирует аннексировать Львовскую, Ивано-Франковскую и часть Тернопольской областей и уже готовится к референдумам там.

https://www.youtube.com/watch?v=4Ui7JinCtvA&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Михаил Подоляк Война России против Украины

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