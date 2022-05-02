Антисемитские заявления Лаврова — это еще одно свидетельство того, что Россия является правопреемником нацистской идеологии — Подоляк 2 мая, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что антисемитские заявления министра иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова — это еще одно свидетельство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

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«Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинение евреев во Второй мировой войне и Холокосте — еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии», — заявил он.

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По словам Подоляка, «пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев».

Подоляк добавил, что Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем, обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство, а также расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Лавров не мог не скрывать глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

По слова главы ведомства, гнусные высказывания Лаврова оскорбительны для президента Зеленского.

Кулеба подчеркнул, что сегодняшняя Россия полна ненависти к другим народам.

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров отметился антисемитскими заявлениями, после которых российский посол был вызван в МИД Израиля.

В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского.

«Он ( Зеленский — ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят», — заявил российский министр.

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