Озвучил три пункта. Подоляк рассказал, какова тактика России на данном этапе войны

23 ноября, 11:28
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в среду, 23 ноября, назвал три пункта, из которых состоит тактика страны-агрессора России на этом этапе войны.

  • Теракты в Беларуси, чтобы вовлечь ее в сухопутную войну.
  • Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне.
  • Информация о пленных, чтобы дискредитировать Украину.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1595342292893810688

«Помним, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей», — написал он в Twitter.

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В ГУР заявляли, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Беларуси ряд терактов — искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры.

Местом вероятных инцидентов там называют территории, граничащие со странами ЕС и Украиной (в частности Гродненской и Брестской областями). Одна из главных целей — белорусская атомная электростанция Островец.

https://www.youtube.com/watch?v=-bMBKgP9qnA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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