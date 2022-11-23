Озвучил три пункта. Подоляк рассказал, какова тактика России на данном этапе войны 23 ноября, 11:28 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в среду, 23 ноября, назвал три пункта, из которых состоит тактика страны-агрессора России на этом этапе войны.

Теракты в Беларуси, чтобы вовлечь ее в сухопутную войну.

Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне.

Информация о пленных, чтобы дискредитировать Украину.

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«Помним, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей», — написал он в Twitter.

В ГУР заявляли, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Беларуси ряд терактов — искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры.

Местом вероятных инцидентов там называют территории, граничащие со странами ЕС и Украиной (в частности Гродненской и Брестской областями). Одна из главных целей — белорусская атомная электростанция Островец.