«Украина не будет сдаваться». Подоляк обратился к европейским партнерам 19 декабря, 12:35 Михаил Подоляк (Фото:ОП)

В понедельник, 19 декабря, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к европейским партнерам и заявил, что Украина не будет сдаваться и выполнять ультиматумы России.

По его словам, нужно решить, что выгоднее: разрешать уничтожать трансформаторы или предоставить ПРО.

«Ускорить финал войны можно, только увеличив поставки артиллерии/танков. Даже в одностороннем порядке», — говорится в сообщении в Twitter.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.