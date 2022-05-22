Подоляк прокомментировал возможность отмены санкций против России в обмен на разблокировку портов
Подоляк выступает против отмены санкций против России в обмен на разблокировку портов (Фото:ОП)
Отзыв Западом санкций против России в обмен на разблокировку украинских портов вызовет дальнейшую эскалацию войны в Украине, а также возможное вторжение РФ на территорию других европейских государств, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Война России против Украины — главные события 22 мая
Об этом Подоляк заявил в интервью российскому изданию Настоящее время.
По мнению представителя ОП, переговоры об уступках россиянам вести нельзя, поскольку для них это станет сигналом слабости ЕС и США.
«Россия всегда идет на шантаж и готова убивать людей для того, чтобы получить какую-нибудь дополнительную возможность для себя. Предположим, что с нее снимут часть санкций. Это будет стимулировать ее к дальнейшей эскалации конфликта. И не только в Украине. Они поймут, что мир действительно слаб, таков, как он был до начала войны в Украине», — заявил Подоляк.
Советник главы ОП добавил, что соглашение о разблокировании портов в обмен на отмену части санкций может привести к тому, что впоследствии другим странам придется непосредственно участвовать в военных действиях против РФ.
«Если вы пойдете на поводу у России, отменив часть санкций, то они продолжат эскалировать конфликт в Украине и будут выставлять новые условия. Это может быть нескончаемо. Тогда конфликт в Украине, в любом случае, будет максимально разрастаться, они будут сюда стягивать и технику, и живую силу. И рано или поздно в боевые действия будут вовлечены другие европейские страны», — отметил чиновник.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.