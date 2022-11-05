Подоляк назвал «участников» единственной возможной «делегации» для переговоров с Россией 5 ноября, 14:00 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В субботу, 5 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная возможная делегация для переговоров со страной-агрессором Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder и HIMARS.

«Единственная возможная делегация для переговоров с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS», — говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

По его словам, место встречи для переговоров — самая восточная точка международно признанных границ Украины.

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Подоляк заявлял, что, предлагая новые «переговоры» сегодня, российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться.



Путин посетовал, что Украина не хочет вести «мирные» переговоры. В то же время заявил, что «готов ждать согласия Киева».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.