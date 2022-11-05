Подоляк назвал «участников» единственной возможной «делегации» для переговоров с Россией

5 ноября, 14:00
Поделиться:
Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

В субботу, 5 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная возможная делегация для переговоров со страной-агрессором Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder и HIMARS.

«Единственная возможная делегация для переговоров с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS», — говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

По его словам, место встречи для переговоров — самая восточная точка международно признанных границ Украины.

Видео дня

Подоляк заявлял, что, предлагая новые «переговоры» сегодня, российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться.

https://mobile.twitter.com/Podolyak_M/status/1588845534542188545

Путин посетовал, что Украина не хочет вести «мирные» переговоры. В то же время заявил, что «готов ждать согласия Киева».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=66GiSMJR2Y8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Переговоры Михаил Подоляк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X