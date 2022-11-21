«Перестало существовать в ru-медиаполе». Российским пропагандистам приказали забыть слово «Херсон» — Подоляк 21 ноября, 16:22 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Российским пропагандистам приказали забыть слово «Херсон», заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в понедельник, 21 ноября.

"Российским пропагандистам приказали забыть слово «Херсон», — написал он в Twitter.

По его словам, город, «аннексию» которого вчера приветствовали на Красной площади, перестал существовать в ru-медиаполе.

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«Поддерживаем информационную стратегию: сегодня забыли слово «Херсон». Завтра – «Донецк». Послезавтра – «Крым». Скоро – «Украина», – написал Подоляк.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.