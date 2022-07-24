«Классическая российская шизофрения». В ОП отреагировали на заявления Лаврова о стремлении к переговорам и «антинародном киевском режиме»

24 июля, 22:07
Подоляк назвал шизофреничными последние заявления Сергея Лаврова (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Подоляк назвал шизофреничными последние заявления Сергея Лаврова (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «шизофреничными» заявления главы МИД России Сергея Лаврова о желании переговоров и одновременно стремлении «избавиться от антинародного киевского режима».

«Сегодняшние заявления лаврова на встрече с представителями стран — членов Лиги арабских государств — хорошее напоминание о том, почему летом не стоит передвигаться под солнцем без головного убора», — написал Подоляк в соцсетях.

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«Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером - что твоя цель — «избавиться от антинародного киевского режима». И это говорит субъект, представляющий страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев», - добавил он.

«"Режимы" — это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах. Сколько незнакомых для российской элиты слов в одном предложении, не правда ли?", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что россиянам лучше позаботиться о том, чтобы самим не оказаться на безусловной свалке истории.

«Особенно, если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, совершивших столько задокументированных тяжких военных преступлений», — подчеркнул Подоляк.

Лавров на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «по широкому кругу вопросов», кроме экспорта зерна. В то же время, он обвинил Киев в нежелании вести переговоры, не вспоминая, что Россия нарушает все договоренности.

Вскоре после этого Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться от «антинародного и антиисторического режима».

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Украина-Россия МИД России Сергей Лавров Переговоры с Россией МЗС РФ Михаил Подоляк Война России против Украины

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