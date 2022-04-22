Россия — это государство с комплексом неполноценности, которое пытается утверждаться за счет других — Подоляк

22 апреля, 10:53
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия — это государство с комплексом неполноценности, которое пытается утверждаться за счет других.

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«Россия это государство с комплексом неполноценности, которое пытается утверждаться за счет других. Страна, которая не имеет науки, не производит технику и не экспортирует ничего кроме природного сырья», — написал он.

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Однако, по его словам, Россия «представляет себя сверхдержавой, скучая по имперскому прошлому».

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1517396241214328833
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Подоляк добавил, что Россия — это страна, которая из-за отсутствия других успехов до сих пор живет культом победы во Второй мировой войне, а потому развязывает новую войну.

https://www.youtube.com/watch?v=bLUlTOdeP1U

«Это было бы смешно, но уже не до шуток. Сотни людей погибают каждый день. Пранк вышел из-под контроля. Мир должен остановить это безумие и ввести нефтяное эмбарго», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Михаил Подоляк Война России против Украины

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