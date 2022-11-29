«Не ищите логики в терроре». Подоляк рассказал, почему Россия атакует объекты энергетики и мирные города

29 ноября, 11:45
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не стоит искать логику в терроре, который осуществляет страна-агрессор Россия.

"Не ищите логики в терроре. Удары по энергетике не влияют на ход войны. Атаки гражданских городов не подрывают, а закаляют население. Это говорю не я, а десятки исследований войн XX века», — написал он в Twitter во вторник, 29 ноября.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1597521634159521793

По его словам, единственная причина, почему РФ это делает, — удовольствие от террора, который затмевает поражение российской армии в бою.

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Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.

https://www.youtube.com/watch?v=p5kyHtDcIw4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракетные удары Михаил Подоляк Война России против Украины

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