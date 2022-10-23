«Абсолютный и предсказуемый абсурд». В Украине отреагировали на обвинения Шойгу в подготовке «провокаций» с «грязной бомбой» 23 октября, 18:58 В Офисе президента и МИД отвергли обвинения Шойгу (Фото:Офис президента Украины)

В Офисе президента и МИД Украины отвергли обвинения министра обороны РФ Сергея Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой» на территории Украины с целью обвинить Москву.

Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что подобные обвинения являются лишь очередными оправданиями осуществляемого войсками РФ геноцида украинцев.

«Что мы слышали от России раньше? Обвинения в нацизме, разработке ядерного оружия и подготовке боевых голубей. Все это абсолютное вранье. Что мы слышим сейчас? „Грязная бомба“, „подрыв дамбы“. Тоже ложь. Нет никакой „грязной бомбы“. Есть только грязные попытки оправдать очевидный геноцид России новым фейком», — написал Подоляк в Twitter.

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В комментарии Liga.net он назвал слова Шойгу «абсолютным и вполне предсказуемым абсурдом в исполнении субъектов, которые по-прежнему продолжают верить в то, что можно нагло лгать — и в это кто-то поверит».

«И вот теперь субъект, отдающий приказы разрушать энергетическую инфраструктуру Украины и готовить подрыв Каховской дамбы, фантазирует о „грязной бомбе“. Ни одно из их предварительных заявлений так и не подтвердилось, никаких фактов мировой общественности предоставлено не было. Это просто невозможно», — сказал Подоляк.

По его словам, объективные факты говорят о другом: Россия под надуманным предлогом вторглась на территорию суверенного государства, терроризирует ракетами мирных людей, уничтожает промышленность, энергетическую инфраструктуру и убила по разным оценкам десятки тысяч человек в Мариуполе. А военнослужащие РФ системно совершают массовые казни, мародерят, насилуют, разлучают семьи и устраивают депортации, добавил Подоляк.

«Есть ли еще хоть одна причина, почему слово российского министерства обороны, которое в прямом эфире занимается геноцидом украинского народа, должно удостоиться хоть какого-то внимания и доверия?» — подытожил советник главы ОП.

Отреагировал на обвинения Шойгу и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что Украина является ответственной стороной Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«У нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем их иметь», — написал Кулеба в Twitter.

Он подчеркнул, что ложь России о якобы планах Украины применить «грязную бомбу» столь же абсурдна, насколько и опасна.

«Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — добавил министр.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

В Минобороны Британии, в частности, подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бена Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны.

В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, будто Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Министр обороны Британии опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.