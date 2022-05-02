«Россия — правопреемник нацистской идеологии». Подоляк и Кулеба осудили антисемитские высказывания Лаврова 2 мая, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудили антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».



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"Он ( Зеленский — ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят", — заявил российский министр.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой». Лапид ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.

По словам Подоляка, резонансное заявление Лаврова — это еще одно свидетельство того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.



«Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинение евреев во Второй мировой войне и Холокосте — еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии», — заявил он.

Подоляк заявил, что «пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев».

Подоляк добавил, что Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем, обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство, а также расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида.

Кулеба заявил, что Лавров не мог не скрывать глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

По слова главы МИД Украины, гнусные высказывания Лаврова оскорбительны для президента Зеленского.

Кулеба подчеркнул, что сегодняшняя Россия полна ненависти к другим народам.

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