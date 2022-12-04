«Рукопожатие вместо Нюрнберга?» В Украине отреагировали на скандальное предложение Макрона о гарантиях безопасности для России 4 декабря, 14:06 В Украине возмущены предложениями предоставить гарантии безопасности России (Фото:Офис президента Украины)

Официальный Киев отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости удовлетворить потребность России в «гарантиях безопасности», если Кремль пойдет на переговоры.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия — лучшая гарантия мира для Европы и мира».

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«Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга — подписание соглашения по России и рукопожатия? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось», — написал Данилов в Twitter.

Он подчеркнул, что вопрос состоит в том, чтобы обеспечить безопасность мира от России, а не наоборот.

«Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозы. Мы, к сожалению, знаем», — отметил он.

«Единственная гарантия — это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь», — добавил секретарь СНБО.

Отреагировал на предложение о гарантиях безопасности для России и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Цивилизованному миру нужны „гарантии безопасности“ от варварских намерений постпутинской РФ… Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в ru-элитах: „Кто же виноват?“», — отметил он в твите.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским телеканалам заявил, что новая архитектура безопасности должна включать гарантии для России. По его словам, если российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине, то Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность Москвы в гарантиях безопасности — прежде всего по вопросу «приближения НАТО».

При этом французский лидер заверил, что Украина будет самостоятельно определять время и условия переговоров с РФ.

Требования о «гарантиях безопасности» звучали от Москвы еще накануне полномасштабного вторжения в Украину. В феврале Россия выдвинула ультимативные требования Западу относительно так называемых гарантий безопасности. В Кремле требовали никогда не принимать Украину в НАТО, отвести силы Альянса (в том числе ракеты средней дальности) подальше от границы РФ и вернуть НАТО в границы 1997 года, исключив оттуда Польшу и страны Балтии.

Тогда Россия и страны Запада провели ряд переговоров по этому поводу, и в итоге 26 января 2022 США и НАТО передали России письменные ответы по поводу гарантий безопасности, которых требовал Кремль. России дали понять, что ее требования о выводе войск и вооружений НАТО из Восточной Европы и не вступлении Украины в Альянс неприемлемы.