«Путин обнулен полностью». Подоляк ответил, когда закончится война России против Украины 15 июня, 14:47 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Война России против Украины закончится, скорее всего, раньше 2024 года, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Война закончится, скорее всего, раньше 2024 года. Давайте дождемся результатов наших Вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а тогда займемся планированием. Это первое. Второе: Путин может ожидать все, что угодно, но дождется конкретных юридических проблем, которые будут реализованы гораздо раньше, чем избирательная гонка в США», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, сегодня в мире, независимо кто будет президентом в демократических странах, никто не будет поддерживать абсолютно откровенный геноцидный режим Путина.

«Путин обнулен полностью. То есть в самой России он еще на что-то влияет, но с точки зрения глобальной политики, Путина, как субъекта, не существует», — сказал Подоляк.