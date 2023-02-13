Для финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч оккупантов в день — Подоляк 13 февраля, 00:06 Подоляк рассказал, что нужно, чтобы финализировать войну (Фото:Офис президента Украины)

Россия уже накопила много живой силы, которую нужно максимально быстро уничтожать, чтобы начать финализировать войну, считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.



«Действительно, Россия накопила много живой силы, которую нам нужно максимально быстро уничтожать. То есть мы должны в день получать не 1000 "похоронок" для России, а 2500, 3000, а лучше 5000. Только это может начать финализировать эту войну», — сказал Подоляк в эфире телемарафона.

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Он отметил, что для этого Украине нужно оружие – дальнобойные ракеты, танки, авиация, а также снаряды калибра 155 мм и ракеты для ПВО.

По данным Генштаба с 24.02.2022 по 12.02.2023 Россия потеряла уже более 137 тысяч своих военных в войне против Украины.

В последние недели ВСУ уничтожают около 1000 российских оккупантов в день.