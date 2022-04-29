«Тотальная экономическая изоляция». Россию ждет полное нефтяное эмбарго и включение в список стран — спонсоров терроризма — Подоляк

29 апреля, 17:36
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москву ждет тотальная экономическая изоляция.

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«Два месяца назад даже мнение об отключении России от SWIFT вызвало у многих смех. Еще месяц назад просьбы оказать тяжелое оружие встречали категорическое сопротивление. Владимир Зеленский и Андрей Ермак смогли найти слова для каждого», – сказал он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1520037422003851267

По его словам, 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции, Зеленский впервые сказал, что нам нужен ленд-лиз.

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https://www.youtube.com/watch?v=WP2y-XrOvNo&t=44s

«Сегодня ленд-лиз стал реальностью. На очереди полное нефтяное эмбарго и включение России в список стран — спонсоров терроризма. Москву ждет тотальная экономическая изоляция", - написал он. 

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Изоляция РФ Михаил Подоляк Война России против Украины

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