«Необходимы тренировки». ЕС планирует организовать миссию по подготовке украинских военных — Боррель 22 августа, 15:39 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен организовать миссию по подготовке военнослужащих ВСУ.

Во время брифинга он заявил, что соответствующее предложение будет обсуждено в Праге во время встречи глав МИД стран Евросоюза.

«Миссия будет развернута не в Украине, а в соседней стране», — уточнил он.

Видео дня

Боррель добавил, что многие украинские военные уже проходят обучение.

«Оружие, которое мы предоставляем достаточно сложное. Для работы с ним необходимы тренировки», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что неформальная встреча министров иностранных дел состоится 30−31 августа в столице Чехии Праге. На ней также будет обсуждаться вопрос запрета выдачи виз гражданам РФ на уровне Евросоюза.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.