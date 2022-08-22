«Необходимы тренировки». ЕС планирует организовать миссию по подготовке украинских военных — Боррель

22 августа, 15:39
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен организовать миссию по подготовке военнослужащих ВСУ.

Во время брифинга он заявил, что соответствующее предложение будет обсуждено в Праге во время встречи глав МИД стран Евросоюза.

«Миссия будет развернута не в Украине, а в соседней стране», — уточнил он.

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Боррель добавил, что многие украинские военные уже проходят обучение.

«Оружие, которое мы предоставляем достаточно сложное. Для работы с ним необходимы тренировки», — подчеркнул он.

https://twitter.com/eu_eeas/status/1561663457946132481

Ранее сообщалось, что неформальная встреча министров иностранных дел состоится 30−31 августа в столице Чехии Праге. На ней также будет обсуждаться вопрос запрета выдачи виз гражданам РФ на уровне Евросоюза.

https://www.youtube.com/embed/0p9TZWlj6cI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Евросоюз Подготовка Тренировки Жозеп Боррель

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