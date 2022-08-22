«Необходимы тренировки». ЕС планирует организовать миссию по подготовке украинских военных — Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/ Johanna Geron)
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен организовать миссию по подготовке военнослужащих ВСУ.
Во время брифинга он заявил, что соответствующее предложение будет обсуждено в Праге во время встречи глав МИД стран Евросоюза.
«Миссия будет развернута не в Украине, а в соседней стране», — уточнил он.
Боррель добавил, что многие украинские военные уже проходят обучение.
«Оружие, которое мы предоставляем достаточно сложное. Для работы с ним необходимы тренировки», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что неформальная встреча министров иностранных дел состоится 30−31 августа в столице Чехии Праге. На ней также будет обсуждаться вопрос запрета выдачи виз гражданам РФ на уровне Евросоюза.
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