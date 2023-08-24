Португалия присоединится к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 24 августа, 15:51 Марсело Ребело де Соуза и Владимир Зеленский (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на истребителях F-16.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства заявил, что в четверг, 24 августа, он вместе со своим португальским коллегой Марселу Ребелу де Соузой обсудили оборонное и безопасностное взаимодействие двух стран.

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Зеленский отметил, что проинформировал де Соуза о ситуации на поле боя, а также об оборонных потребностях Украины.

В пресс-службе президента Украины также сообщили, что лидеры двух стран обсудили расширение оборонного сотрудничества, в частности по поставкам Украине бронированного медицинского автотранспорта и оборудования для разминирования.

Президент Украины подчеркнул важность присоединения Португалии к Совместной декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины.

«Мы рассчитываем на двустороннюю работу с Португалией ради соответствующего двустороннего документа», — отметил Зеленский.

Сообщается, что он также поблагодарил Португалию за поддержку Формулы мира и присоединение к совместной работе с партнерами и пригласил принять участие в Глобальном саммите мира.

В заявлении пресс-службы Зеленского говорится, что главы государств также планируют обсудить дальнейшее привлечение Португалии к восстановлению Украины.

Сообщается, что Португалия уже начала реализацию проектов по восстановлению образовательных учреждений в Житомирской области.

Президент Португалии прибыл в Украину в среду, 23 августа.

Это стало его первым визитом в страну за 25 лет.

Отмечается, что де Соуза принял участие в третьем саммите Крымской платформы в Киеве, а 24 августа выступил на торжествах ко Дню Независимости Украины на Софийской площади.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Инфографика: NV

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение состоится в Румынии и Дании.

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что правительство Норвегии также решило передать Украине истребители F-16.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции. Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.