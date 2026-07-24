Польша проверяет информацию режима Лукашенко о возможной подготовке теракта

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет RMF24.

По его словам, сообщение о подготовке теракта поступило около 12 часов назад и в настоящее время проверяется.

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«Мы, конечно, серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем его», — сказал Сикорский журналистам в Варшаве.

Накануне Министерство иностранных дел Беларуси сообщило на своем сайте о встрече с временным поверенным в делах Польши в Минске Кшиштофом Ожанной, в ходе которой белорусская сторона передала информацию о якобы возможной подготовке теракта в Польше.

По версии Минска, речь идет о человеке, проживающем в Польше, который ранее был осужден в Беларуси по нескольким статьям Уголовного кодекса, а недавно лишился предоставленных польскими властями дополнительной защиты и права на проживание. Беларусь утверждает, что этот человек якобы планирует нападение, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети белорусской активистки, проживающей в Польше. Мотивом, как заявляет Минск, является месть за то, что активистка не смогла помочь сохранить статус пребывания этого лица в Польше.

В МИД Беларуси также заявили о готовности предоставить компетентным органам Польши дополнительную информацию, если это потребуется.

Представитель министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский в четверг заявил, что польские службы со всей серьезностью относятся к любым сообщениям о потенциальных террористических угрозах. В то же время он подчеркнул, что на данном этапе спецслужбы не разглашают информацию о том, проводятся ли соответствующие меры и в чем они заключаются.

3 июля издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что США предупредили о планах России осуществить вооруженную «провокацию» на территории Польши. Это могут быть ракетные удары, атаки беспилотников или пересечение границы военными.

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15 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой будет использовать украинские дроны.