Польша проверяет информацию режима Лукашенко о возможной подготовке теракта
Теракт якобы готовит лицо, утратившее предоставленные польскими властями дополнительную защиту и право на проживание (Фото: Фото: SHOX ART с Pexels)
Польские службы проверяют информацию, переданную Беларусью, о возможной подготовке теракта на территории Польши.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет RMF24.
По его словам, сообщение о подготовке теракта поступило около 12 часов назад и в настоящее время проверяется.
«Мы, конечно, серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем его», — сказал Сикорский журналистам в Варшаве.
Накануне Министерство иностранных дел Беларуси сообщило на своем сайте о встрече с временным поверенным в делах Польши в Минске Кшиштофом Ожанной, в ходе которой белорусская сторона передала информацию о якобы возможной подготовке теракта в Польше.
По версии Минска, речь идет о человеке, проживающем в Польше, который ранее был осужден в Беларуси по нескольким статьям Уголовного кодекса, а недавно лишился предоставленных польскими властями дополнительной защиты и права на проживание. Беларусь утверждает, что этот человек якобы планирует нападение, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети белорусской активистки, проживающей в Польше. Мотивом, как заявляет Минск, является месть за то, что активистка не смогла помочь сохранить статус пребывания этого лица в Польше.
В МИД Беларуси также заявили о готовности предоставить компетентным органам Польши дополнительную информацию, если это потребуется.
Представитель министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский в четверг заявил, что польские службы со всей серьезностью относятся к любым сообщениям о потенциальных террористических угрозах. В то же время он подчеркнул, что на данном этапе спецслужбы не разглашают информацию о том, проводятся ли соответствующие меры и в чем они заключаются.
3 июля издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что США предупредили о планах России осуществить вооруженную «провокацию» на территории Польши. Это могут быть ракетные удары, атаки беспилотников или пересечение границы военными.
15 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, в которой будет использовать украинские дроны.