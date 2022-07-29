Рада призвала международное сообщество не признавать псевдореферендумы на захваченных РФ территориях Украины

29 июля, 14:17
Рада просит ЕС и другие страны не признавать псевдореферендумы на территориях, захваченных российскими оккупантами (Фото:Верховна Рада України/Facebook)

Рада просит ЕС и другие страны не признавать псевдореферендумы на территориях, захваченных российскими оккупантами (Фото:Верховна Рада України/Facebook)

В пятницу, 29 июля, Верховная Рада призвала мировое сообщество, включая международные организации и парламенты стран, не признавать псевдореферендумы, которые Россия готовится провести на захваченных после 24 февраля территориях Украины.

Соответствующее обращение поддержали 299 нардепов, сообщил в своем Telegram нардеп Ярослав Железняк.

В документе парламентарии призвали мир объединить усилия и применить все необходимые средства, чтобы предостеречь РФ и ее высшее политическое руководство от организации и проведения псевдореферендумов.

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В случае их проведения Рада призвала не признавать их легитимность.

Там также призвали усилить международное политическое и экономическое давление на Россию как на государство-спонсор терроризма, чтобы остановить полномасштабное вторжения в Украину.

Жителей временно оккупированных территорий Украины просят не принимать участия в провокационных и незаконных псевдореферендумах.

https://www.youtube.com/watch?v=2MbrDLC0eBg&feature=emb_title

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Также сообщалось о подготовке к псевдореферендумам на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

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20 июля в Белом доме заявили, что у них есть данные о подготовке российскими оккупантами аннексии захваченных территорий Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Верховная Рада Псевдореферендум Война России против Украины

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