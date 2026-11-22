На Капитолийском холме до 11 декабря должны утвердить финансирование правительства, и этот день Санден считает новой точкой отсчета для поддержки Украины (Фото: Getty Images/Kayla Bartkowski)

Джед Санден, глава Американо-украинского комитета политических действий, выступающий за поддержку Украины в США и разрабатывающий соответствующие проекты для Конгресса, дал большое интервью NV.

Сторонников финансирования Украины в обновленном составе Конгресса станет меньше, несмотря на демократическое большинство — такой не слишком утешительный прогноз дает в беседе с NV Джед Санден, глава Американо-украинского комитета политических действий и медиабизнесмен.

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Группа поддержки Украины в Палате представителей лишилась 25 из 82 членов, а в Сенате — 7 из 27. Проиграл выборы сопредседатель этого политического объединения Брайан Фицпатрик — инициатор закона имени Рональда Рейгана Мир через силу, блокирующий импорт российской нефти и способствующий получению американских разведданных украинскими Силами обороны. Та же участь постигла и