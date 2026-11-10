«Общая задача Европы»: Мерц ответил Фицо на обвинения в шантаже из-за помощи Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на критику премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который назвал «шантажом» тот факт, что Берлин увязывает принятие бюджета ЕС с согласием на новый многомиллиардный кредит для Украины.

Заявление Мерца во вторник, 10 ноября, привел в X журналист Politico Ганс фон дер Бурхард.

По словам Мерца, поддержка Украины — «общая европейская задача, а не задача отдельных государств-членов».

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«Поэтому вопрос о том, как мы будем при необходимости финансировать Украину в ближайшие годы, разумеется, относится к контексту этих бюджетных переговоров», — пояснил канцлер.

Мерц добавил, что понимает внутриполитические настроения в Венгрии и других странах. В то же время он попросил с пониманием отнестись к тому, что Германия — крупнейший плательщик в бюджет ЕС и одновременно страна, оказывающая наибольшую помощь Украине, — хочет решить этот принципиальный вопрос совместно.

По его словам, этот вопрос будет стоять на повестке дня в ближайшие дни, а возможно, и недели.

9 ноября газета Financial Times сообщила, что Мерц пригрозил заблокировать принятие следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028−2034 годы, если все страны-члены не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027 году и в дальнейшем. Об этом говорится в письме канцлера к председателю Европейского совета Антониу Коште, оказавшемся в распоряжении издания. По данным FT, в следующем году Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере 70 млрд евро.