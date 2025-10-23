Орбан традиционно заблокировал выводы Евросовета о поддержке Украины на 2026−2027 годы
Венгрия бойкотирует выводы Европейского совета по помощи Украине (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
Саммит Европейского совета в четверг, 23 октября, утвердил выводы по помощи Украине на 2026−2027 годы. За документ проголосовали 26 из 27 стран ЕС, сообщает Европейская правда со ссылкой на источник.
Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал выводы Евросовета, в которых говорится о поддержке Украины в указанный период.
«Выводы по Украине утверждены 26-ю государствами-членами без Венгрии», — сообщил собеседник издания.
Эти выводы имеют целью подтвердить обязательства Евросоюза по предоставлению Украине необходимой финансовой и военной помощи в 2026—2027 годах.
23 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Европейского совета в Брюсселе.
В тот же день председатель Европейского Совета Антонио Кошта заявил, что ЕС готов финансово поддерживать Украину в течение 2026−2027 годов за счет замороженных активов РФ.
Суспільне сообщало, что Орбан пропустит первую часть саммита лидеров Европейского Союза 23 октября, когда будет обсуждаться вопрос Украины.
Также Орбан во время выступления в Будапеште по случаю годовщины Венгерской революции 1956 года раскритиковал поддержку Украины Западом и заявил, что Будапешт выступает «на стороне мира».
В речи перед участниками так называемого Марша мира Орбан утверждал, что война в Украине «могла бы уже закончиться», если бы ЕС не препятствовал «мирной миссии» США.