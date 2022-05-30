«Путин не добьется своих целей». Поддержка Украины союзниками НАТО непоколебима — премьер Испании 30 мая, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Испании Педро Санчес (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддержка Украины странами-союзницами НАТО «непоколебима», а российский диктатор Владимир Путин не добьется своих целей. Об этом сообщает CNN.

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«Путин не добьется своих целей, потому что поддержка Украины союзниками по НАТО непоколебима», — сказал он во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Санчес добавил, что «единство НАТО — лучший способ избежать эскалации» войны России против Украины.

«Путин пытается заблокировать законные стремления Украины продвигаться к демократии. Он сделал это (начал войну — ред) только по одной причине: угроза, которую демократия представляет для его режима, — это то, чего он действительно боится», — сказал Санчес.

Ранее МИД Испании сообщало, что страна поддерживает новый пакет санкций ЕС против России.

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