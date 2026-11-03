Германия поможет Украине пережить зиму: Мерц объявил о новом пакете поддержки

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский после совместной пресс-конференции в Берлине, 3 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Германия предоставит Украине пакет зимней поддержки, а в ближайшее время проведет в Берлине совместно с Францией и Великобританией саммит Коалиции желающих .

Об этом во вторник, 3 ноября, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мерц подтвердил, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. На саммите «Коалиции желающих», по его словам, лидеры будут обсуждать, как продолжать помогать Украине, какие гарантии безопасности предоставить ей после войны и как продвигать мирный процесс.

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Канцлер подчеркнул, что Берлин, как крупнейший помощник Киева, должен демонстрировать и Украине, и Москве, что будет поддерживать Украину до конца войны. Он также заявил, что если Путина пригласят на саммит G20 в США, туда должны пригласить и Зеленского.

Зеленский сообщил, что обсудил с Мерцем предстоящую встречу Украины, США и России в Абу-Даби 10−11 ноября. Киев предлагает сосредоточиться на трех вопросах: взаимном прекращении ударов по объектам энергетики и критической инфраструктуры, разблокировании Черного моря для экспорта зерна и обмене пленными — желательно по формуле «всех на всех».

Президент признал, что на данном этапе посредником выступают США, а Россия настаивает на трехстороннем формате. Если речь идет о шагах к деэскалации, Киев согласится на такой формат, однако мирные переговоры без участия европейцев, подчеркнул он, невозможны.

Зеленский также объяснил, почему не собирается разговаривать с Путиным по телефону. По его мнению, Россия будет использовать такие разговоры, чтобы избегать реальных встреч.

«Это будет официальный сухой телефонный разговор, в ходе которого я в очередной раз выслушаю историческую лекцию от лидера РФ, а не реальные шаги по завершению войны», — сказал президент.

Он добавил, что Украина идет на переговоры в нормальном состоянии и с продвижением на фронте, а единственная проблема — состояние украинской противовоздушной обороны.