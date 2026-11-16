В окружении президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что США не только прекратили поддержку Украины, но и фактически пытаются ухудшить ее положение, продвигая неприемлемые условия завершения войны. Париж же, напротив, стремится сохранить военный потенциал Киева, в частности возможность наносить удары по российской территории.

Об этом Об этом 15 ноября сообщает Franceinfo, цитируя заявления собеседников радиостанции France Inter.

Собеседники France Inter раскритиковали роль Вашингтона в переговорах, заявив, что американская сторона лишь позиционирует себя как посредника, хотя ее действия, по их мнению, свидетельствуют об обратном.

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«Они делают вещь одновременно очень простую и очень вульгарную: максимизируют шансы сильной стороны и минимизируют шансы слабой, подталкивая слабую сторону к принятию неприемлемых условий», — заявили в окружении французского президента.

По информации Franceinfo, Макрон хочет сохранить способность Украины не только защищаться, но и наносить удары по России. Этот вопрос станет одним из приоритетов встречи «коалиции желающих», которая должна состояться 19 ноября в Берлине с участием более 20 глав государств и правительств.

Президент Франции выступает за поставку Украине средств противодействия беспилотникам, ракет-перехватчиков и вооружения, способного поражать цели в глубине российской территории.

В окружении Макрона также призвали европейские страны сохранять единство в вопросе поддержки Киева. Там подчеркнули, что мир в Украине необходим для безопасности всей Европы.

Отдельно в окружении президента Франции раскритиковали лидера ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен, которая допускает сокращение помощи Украине.

Ее подход назвали «антипатриотичным и нереалистичным». По мнению собеседников France Inter, прекращение поддержки Киева приведет к изоляции Франции среди европейских партнеров.

Ранее Ле Пен заявила о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, чтобы обсудить, в частности, вопросы финансирования Украины.