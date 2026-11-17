Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что с наступлением морозов Россия может усилить воздушные удары по Киеву, Одессе и другим крупным городам, чтобы спровоцировать гуманитарные катастрофы. Он также призвал усилить поддержку Украины, в частности военную.

Об этом Писториус сказал во вторник, 17 ноября, во время заседания в формате Рамштайн, сообщает Интерфакс-Украина.

«Россия, вероятно, снова использует зиму как оружие. Как только температура опустится ниже нуля, она еще больше усилит воздушные атаки, чтобы нанести максимальный ущерб. Россия может намеренно пытаться спровоцировать гуманитарные катастрофы в Киеве, Одессе и других крупных городах, чтобы сломить сопротивление украинского народа», — отметил министр обороны.

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Писториус подчеркнул, что если РФ это удастся, последствия будут катастрофическими — как для Украины, так и для Европы. Он призвал не допустить, чтобы Москва сознательно терроризировала мирное население авиаударами.

«Мы должны действовать сообща и решительно. Мы должны усилить санкции, привлечь к поддержке других партнеров и закрыть лазейки, позволяющие их обходить. Мы должны удвоить наши дипломатические усилия. Но, прежде всего, мы должны продолжать и наращивать военную поддержку Украины. Германия берет на себя инициативу», — заявил Писториус.

Он заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку для укрепления ПВО Украины, а также ее способности удерживать линию фронта.

«Вместе с нашими партнерами — Данией, Норвегией, Швецией и другими — мы используем механизм PURL для финансирования закупки крайне необходимых средств противовоздушной обороны у Соединенных Штатов», — отметил глава Минобороны.

В то же время он подчеркнул, что поддержка Украины для Германии «уже давно перестала быть игрой в одни ворота».

«Вооруженные Силы Украины обладают боевым опытом. Их оборонная промышленность — эффективна и инновационна. Всё это способствует и нашей безопасности. Существует немало примеров этого. Германия и Украина сотрудничают в сфере разработки и производства оборонной техники. Такое промышленное сотрудничество приносит значительную пользу обеим сторонам», — подчеркнул Писториус.

17 ноября в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, началось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

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Встречу созвали Великобритания и Германия, выступающие сопредседателями формата Рамштайн. В заседании также принял участие министр обороны Украины Евгений Хмара. Это его первый зарубежный визит в качестве главы Минобороны.