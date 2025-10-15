Германия объявила о дополнительном пакете помощи Украине на более чем 2 млрд евро

Во время заседания Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом масштабном пакете помощи для Украины на более чем 2 миллиарда евро. Об этом сообщает Суспільне в среду, 15 октября.

«Мы продолжим и расширим нашу поддержку Украины. По новым контрактам Германия предоставит дополнительную поддержку на более чем 2 миллиарда евро», — заявил Писториус.

По его словам, в пакет войдут системы противовоздушной обороны, в частности перехватчики Patriot, радиолокационные комплексы, артиллерийские системы с высокоточным оружием, ракеты и боеприпасы.

Также Германия планирует передать Украине две дополнительные системы ПВО IRIS-T с большим запасом управляемых ракет, переносные зенитные комплексы, противотанковое оружие, современные средства связи и стрелковое вооружение.

Писториус отметил, что Германия не только будет поставлять новое оборудование, но и запустит проект модернизации уже переданных систем, чтобы продлить их срок эксплуатации и адаптировать к условиям войны.

15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Это уже 31-е заседание Рамштайна. Его созывают Великобритания и Германия.

9 сентября в Лондоне состоялось 30-е заседание в формате Рамштайн. Во время встречи Денис Шмыгаль обратился к партнерам с призывом передать Украине дополнительные системы Patriot, ракеты для них, а также системы SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и Hawk.