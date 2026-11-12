«Впереди очень тяжелая зима»: Мерц призвал Европу покрыть дефицит финансирования Украины на 2027 год

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддержка Украины должна быть совместной ответственностью всей Европы, а самая неотложная задача — покрыть дефицит финансирования государства на 2027 год.

Об этом он заявил в четверг, 12 ноября, на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает The Guardian.

По словам Мерца, Украину ждет «очень-очень тяжелая зима», поэтому европейцам важно держаться вместе.

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Канцлер также отметил, что видит «определенные позитивные сигналы» относительно переговоров в Абу-Даби, но до мира еще далеко. Он призвал Путина наконец согласиться на совместные переговоры и подчеркнул, что Европа должна присутствовать за столом переговоров.

«Я с определенным удовлетворением отмечаю, что в России, очевидно, растет готовность признать: о Европе нельзя говорить без участия самой Европы. Для начала это хорошая новость. Останется ли так и впредь — увидим», — сказал Мерц.

В то же время, по мнению канцлера, главное сейчас не то, кого ЕС назначит своим представителем на переговорах, а то, чтобы Путин согласился в них участвовать.

В начале ноября Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028−2034 годы, если все страны-члены не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027 году и в дальнейшем. По данным FT, в следующем году Киеву будет не хватать 70 млрд евро. В ответ председатель Европейского совета Антониу Кошта пообещал рассмотреть финансовые потребности Украины на специальном саммите ЕС 26−27 ноября.

Вопрос об участии Европы в переговорах остается открытым. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ЕС определить своего представителя, а после переговоров в Абу-Даби спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон добивается участия Европы, и выразил надежду, что Путин согласится расширить формат.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, на переговорах в Абу-Даби США дали понять европейцам, что не согласятся на соглашение о безопасности с Россией без участия Европы и Украины и не предоставят Москве права вето в вопросах европейской безопасности. В то же время в Европе идея такого соглашения встречает значительное сопротивление: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая архитектура безопасности будет обсуждаться только после завершения войны в Украине.