Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью Франции и всей Европы . Он также подчеркнул, что у Украины есть свое место в НАТО.

Об этом Макрон заявил в обращении к французам после саммитов европейских лидеров в Дублине.

По словам Макрона, если Россия силой навяжет свою волю европейской стране, это ослабит всю Европу. Именно поэтому Украина стала одной из главных тем девятого саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета.

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Президент Франции назвал помощь Украине в течение зимы главным приоритетом. Он заявил, что последние контакты с американскими представителями свидетельствуют: российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах. По оценке Макрона, российская армия не продвигается, а отступает и несет значительные потери.

Россия же, по его словам, делает ставку на удары по гражданскому населению и пытается оставить Украину без электроэнергии зимой. Европа должна этому воспрепятствовать, продолжая финансовую поддержку и помогая защищать украинские электростанции и энергосети.

«Те, кто хочет урезать ресурсы Украины, по сути, хотят принудить её к несправедливому миру. Это дух поражения. Это рецепт следующей войны», — подчеркнул Макрон.

Вторым приоритетом он назвал работу над справедливым и прочным миром при полноценном участии Европы. По инициативе Франции 42 страны на саммите Европейского политического сообщества одобрили декларацию о принципах безопасности Европы.

Макрон также упомянул о работе «Коалиции желающих», которая готовит гарантии безопасности для Украины и многонациональные силы, способные быть развернутыми после прекращения огня. По его словам, в Польше проходят учения, призванные продемонстрировать готовность союзников, а следующая встреча участников коалиции запланирована в Берлине.

Отдельно тема членства Украины в НАТО вновь возникла в ходе переговоров с США. Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона впервые поинтересовалась, согласится ли Украина уйти с Донбасса в обмен на членство в Альянсе. Президент подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории.

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На переговорах в Абу-Даби 10−11 ноября Европа присутствовала лишь на полях мероприятия. Как сообщал глава украинской делегации Рустем Умеров, туда прибыли представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, с которыми Киев провел отдельные координационные встречи.

После переговоров с Путиным в Москве спецпосланник США Джаред Кушнер в Дублине подтвердил, что европейцы будут представлены на следующих переговорах.

«Мы не можем заключить это соглашение без европейцев за столом переговоров», — сказал он после встречи с Зеленским.

13 ноября после неформального саммита ЕС в Дублине председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры согласовали формат представительства Европы: ее будут совместно представлять Европейский союз и пять ведущих стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. По словам Кошты, безопасность Европы начинается с безопасности Украины.