Поддержка Вашингтона будет продолжаться до победы Украины в войне — представительница США в ООН 8 ноября, 16:09 Линда Томас-Гринфилд (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская поддержка Украины непоколебима и будет продолжаться до тех пор, пока Киев не выиграет эту войну.

«Мы были едины с первого дня, и мы не наблюдали никаких трещин в этом единстве», — сказала Томас-Гринфилд в комментарии CNN во время поездки в Киев.

Она добавила, что и Европа, и НАТО едины в поддержке Киева. Также, по ее словам, Украину в Вашингтоне поддерживают обе палаты Конгресса.

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«Наша поддержка непоколебима, и мы будем продолжать быть едиными до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну и Россия не выведет свои войска из Украины», — сказала она.

Томас-Гринфилд также прокомментировала информацию СМИ о том, что США просят Киев показать готовность к переговорам с Россией. По ее словам, международное сообщество «хочет справедливости для народа Украины».

«Любые переговоры должны вестись с Украиной. Она должна определить это, когда будет готова к этим переговорам, при поддержке международного сообщества, в соответствии с уставом, который Россия нарушила», — говорит Томас-Гринфилд.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.