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Поддержка реформ и сохранение санкций против РФ: Международный комитет Сената США одобрил резолюцию по Украине

Сегодня, 03:10
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Поддержка реформ и сохранение санкций против РФ: Международный комитет Сената США одобрил резолюцию по Украине - фото

MotionStudios / pixabay

В документе отмечается важность сохранения санкций против РФ

В Сенате США утверждена к одобрению резолюция, посвященная 5-й годовщине Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США на странице в Facebook.

Как отмечается, Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал резолюцию к принятию полным составом верхней палаты Конгресса. Соавторами резолюции являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

В документе, в частности, приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины.

Также отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС и осуждаются продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым.

Также в документе подчеркивается, что газопровод Северный поток-2 представляет значительную угрозу безопасности Европы, направленный на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

Далее резолюцию должен принять на общем голосовании Сенат США.

Теги:   Санкции против России Революция Достоинства Украина Резолюция Сенат США

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