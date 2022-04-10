«Лондон — точка фокуса». Пристайко о роли Великобритании в усилении военной и политической поддержки Украины 10 апреля, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Лондон выступает в роли «фокусной точки» для ряда государств в вопросе помощи Киеву и стабильно усиливает военную поддержку, рассказал в эфире Радио НВ посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Действительно, эти видео уже обошли мир. Я уже имел возможность пообщаться с вашими коллегами здесь, которые также были удивлены, приятно удивлены, что их лидер совершил эту поездку, понимая, насколько это важно для Украины, и насколько много мы можем сделать в этой связи. Для нас очень важна не только демонстративная поддержка Бориса Джонсона или одного из самых мощных государств, но и то, что он делает как лидер, собравший вокруг себя и политически и военно и экономически», — рассказал дипломат.

Видео дня

По его словам, Великобритания выступает сейчас в роли «фокусной точки», где собираются усилия многих государств и в случае необходимости Лондон обращается к более широкому кругу мировых столиц.

Пристайко также прокомментировал поставки дополнительного вооружения уже до того, которое было анонсировано ранее и увеличение его количества.

«Критически новым видом, который нам нужен был — это противокорабельное вооружение. Это ракеты, которые позволят нам выстоять в этой атаке, которая постоянно угрожает нам на наши южные порты. Это новый срез помощи, новые возможности, через которые украинская армия сможет не только отстоять, но и разблокировать наши порты. Это серьезная часть нашей войны. Я надеюсь, что она откроет новую страницу», — подытожил посол.

Около 16:30 в субботу, 9 апреля, стало известно, что в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Приезд не был анонсирован заранее. Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита в Киев он объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания готова взять на себя после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

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