Поддержка «Л/ДНР» надолго станет финансовым и политическим бременем для России — британская разведка

6 января, 11:50
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«Администрация» в Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

«Администрация» в Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Британская разведка сообщает, что траты РФ на псевдореспублики «ДНР» и «ЛНР» будут расти и будут длительнее, чем нынешняя фаза войны.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 31 декабря вооруженные формирования «Л/ДНР» были официально введены в состав вооруженных сил РФ, а кремлевский диктатор Владимир Путин вручил этим формированием боевые знамена.

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Ведомство напоминает, что Россия объявила «ДНР» и «ЛНР» своими территориями после фиктивных референдумов в сентябре 2022 года.

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Однако с 2014 года Россия контролировала обе эти псевдореспублики, создав 1-й армейский корпус «ДНР» и 2-й армейский корпус «ЛНР», поддержав их российскими военными.

Как отметили в разведке, статус и идентичность оккупированных территорий «по-прежнему вызывают разногласия в российской системе».

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1611255783609536513

«Еще до вторжения в феврале 2022 года на эти территории тратилась значительная часть российских финансов. Теперь, когда Кремль открыто обязался их поддерживать, они, скорее всего, повлекут за собой большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше нынешней фазы конфликта», — говорится в сводке.

https://www.youtube.com/watch?v=5oDbkzbJjEI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия ДНР ЛНР Великобритания Разведка ЛДНР Война России против Украины

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