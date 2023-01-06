Поддержка «Л/ДНР» надолго станет финансовым и политическим бременем для России — британская разведка 6 января, 11:50 «Администрация» в Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Британская разведка сообщает, что траты РФ на псевдореспублики «ДНР» и «ЛНР» будут расти и будут длительнее, чем нынешняя фаза войны.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 31 декабря вооруженные формирования «Л/ДНР» были официально введены в состав вооруженных сил РФ, а кремлевский диктатор Владимир Путин вручил этим формированием боевые знамена.

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Ведомство напоминает, что Россия объявила «ДНР» и «ЛНР» своими территориями после фиктивных референдумов в сентябре 2022 года.

Однако с 2014 года Россия контролировала обе эти псевдореспублики, создав 1-й армейский корпус «ДНР» и 2-й армейский корпус «ЛНР», поддержав их российскими военными.

Как отметили в разведке, статус и идентичность оккупированных территорий «по-прежнему вызывают разногласия в российской системе».

«Еще до вторжения в феврале 2022 года на эти территории тратилась значительная часть российских финансов. Теперь, когда Кремль открыто обязался их поддерживать, они, скорее всего, повлекут за собой большие политические, дипломатические и финансовые издержки для России, которые продлятся намного дольше нынешней фазы конфликта», — говорится в сводке.