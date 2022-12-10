Иран, вероятно, увеличит военную поддержку РФ в ближайшие месяцы. Москва может беспрецедентно ему «отблагодарить» — разведка Британии 10 декабря, 09:30 Воздушно-космические силы России попали под санкции США из-за покупки иранских беспилотников (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Иран стал одним из главных военных спонсоров России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину и в ближайшие месяцы поддержка Тегерана, вероятно, возрастет.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании в субботу, 10 декабря.

Вероятнее всего, Россия израсходовала значительную часть собственных запасов баллистических ракет малой дальности SS-26 Искандер, способных нести 500-килограммовую боеголовку дальностью до 500 км, рассказали в разведке.



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Там напомнили, что РФ пытается получить больше оружия от Ирана, в том числе сотни баллистических ракет. В ответ Москва, скорее всего, предложит Тегерану «беспрецедентный уровень военно-технической поддержки, который трансформирует их оборонные отношения», пишут британцы.

«Если России удастся взять на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, использует их для продолжения и расширения своей кампании ударов по объектам критической инфраструктуры Украины», — говорится в отчете.

Инфографика: НВ

Ранее представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия пытается получить от Ирана «сотни» баллистических ракет и предлагает «беспрецедентную» военную и техническую помощь.

Ранее британская разведка предположила, что страна-агрессор могла начать использовать против Украины иранские беспилотники из новой партии.

До этого СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

9 декабря США ввели санкции против Воздушно-космических сил России за покупку иранских беспилотников.

