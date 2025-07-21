Глава МИД Франции прибыл с визитом в Киев и посетил место удара по метро Лукьяновка

Барро (второй справа) на месте российского удара по Лукьяновке, 21 июля 2025 года (Фото: Жан-Ноэль Барро/Х)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник, 21 июля, прибыл с визитом в Киев.

Об этом говорится в соцсети Х французского министра.

«Прошлой ночью российские удары были направлены по четырем районам Киева. Станции метро, магазины, детские сады и дошкольные учреждения — все они подверглись основному удару смертельного насилия Кремля», — сообщил Барро после визита на место российских массированных обстрелов.

Он добавил, что страны Европы продолжат усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина.

В соцсети X Барро написал, что во время визита примет участие в конференции послов, которая проходит в Киеве.

Он подчеркнул, что Франция продолжает поддерживать суверенитет, территориальную целостность и свободу украинского народа.

«Я еду в Киев. Я приму участие в конференции послов и подтвержу, от имени Франции, нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа», — написал он.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о «очень содержательном, часовом разговоре» со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Президенты обсудили укрепление украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. Зеленский отметил договоренность о подготовке украинских пилотов для истребителей Mirage. По его словам, Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

24 июня Зеленский провел встречу с Макроном на полях саммита НАТО в Гааге. Они обсудили поставки истребителей Mirage и инвестиции в производство дронов.