В МИД Эстонии заявили, что инициатива Украины касательно исключения России из Совбеза ООН не имеет большой поддержки 28 декабря, 14:57 В МИД Эстонии считают, что вопрос исключения России из Совбеза ООН пока не является перспективным (Фото:Carlo Allegri/Reuters)

Вопрос исключения России из Совбеза ООН пока не является перспективным, так как большинство стран не разделяют подход Украины касательно членства РФ, сообщил вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер.

В комментарии ERR он напомнил, что Таллин является сторонником Киева в вопросе изоляции России, а само направление — «очень хорошее и правильное».

«Разговоры об ООН попадают в ту же категорию, но в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет», — отметил он.

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Вольмер подчеркнул, что рассмотрение вопроса исключения России из Совбеза ООН было бы возможным в случае, если бы очень большое число государств думало так же, как Украина.

«Это было бы возможным в случае, если бы очень большое число государств думало так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза получила этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно, и это следует как-то пересмотреть. Но государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет», — добавил он.

Представитель МИД Эстонии назвал вопрос, который поднимает Украина, на данный момент бесперспективным.

Он посоветовал сосредоточиться на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать,

«Это не выглядит очень реализуемой вещью и чем-то, на что сейчас стоит тратить очень много времени. Если действительно дойдет до того, что это поставят на голосование в Совете Безопасности, то Россия, очевидно, это заблокировала бы. Это, очевидно, одна из тех причин, по которым большинство государств сейчас не думает, что это было бы очень реалистичным направлением деятельности. России скорее следует препятствовать там, где это на самом деле осуществимо, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире», — резюмировал Вольмер.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

В МИД пояснили, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.

Там также отметили, что Россия не только нарушает статут ООН и блокирует принятие резолюций, но также разжигает по всему миру военные конфликты и занимается ядерным шантажом.