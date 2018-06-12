"Подарок" для России. Украина подала в Международный суд ООН меморандум по финансированию терроризма

Во вторник, 12 июня, Украина подала в Международный суд ООН Меморандум в деле против России относительно нарушений Международной конвенции про запрет финансирования терроризма и Конвенции ООН про ликвидацию всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весить около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах", - написал он в Twitter.

Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 июня 2018 г.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что подача меморандума состоялась в День России.

По словам Порошенко, Международный суд ООН предоставит надлежащую оценку действиям РФ и "не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет".

"Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность", - резюмировал он.

Российская агрессии против Украины началась с аннексии Крымского полуострова в феврале 2014 года. Несколькими месяцами позже, в апреле, было объявлено о начале антитеррористической операции на Донбассе, где Россия с помощью местных боевиков, наемников и кадровых российских военнослужащих оккупировала часть востока Украины.

За четыре года российской агрессии на Донбассе боевые потери ВСУ составили 2394 человека. По оценкам ООН, погибли также более 2500 тысяч гражданских.

Кризис, вызванный конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма, коснулся 4,4 миллиона человек. 3,4 миллиона из них нуждаются в помощи.

Россия систематически ущемляет права крымских татар в Крыму, проводя многочисленные обыски. На территории оккупированного полуострова и России удерживаются 64 украинских политзаключенных.