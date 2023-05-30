Под Ульяновском в РФ с рельсов сошли вагоны с горючим: росСМИ говорят о диверсии 30 мая, 09:59 Вагоны перевозили газ и бензин (Фото:Astra/Telegram)

В ночь на вторник, 30 мая, под российским Ульяновском несколько вагонов с горючим сошли с рельсов.

Как сообщает издание Baza, инцидент произошел недалеко от станции Ульяновск-2.

СМИ сообщают, что причиной схода вагонов, которые перевозили газ и бензин, могла стать диверсия.

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На месте чп обнаружены следы повреждения жд путей.

Официальных данных пока нет.

Всего с рельсов сошли два вагон, один из них опрокинулся на бок.

18 мая в оккупированном Крыму недалеко от Бахчисарая произошел взрыв на железной дороге, товарный поезд сошел с рельсов.

Незадолго до этого в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.