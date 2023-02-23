Оккупанты готовятся к новому наступлению: Россия требует «побед» под Угледаром, но они маловероятны — британская разведка 23 февраля, 09:31 Российская армия готовится к новому наступлению на Угледар (Фото:REUTERS)

По данным британской разведки, в ближайшее время российская оккупационная армия может снова начать наступление в районе Угледара Донецкой области. Однако им вряд ли хватит ресурсов для этого.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в течение последних 48 часов продолжались ожесточенные бои в районе Бахмута, где украинские силы сохраняют открытыми пути снабжения на запад, несмотря на постепенное окружение Россией в течение последних шести недель.

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Угледар попал под сильный обстрел и существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на неудачные атаки в феврале и в конце 2022 года, отметили в разведке.

«За действия под Угледаром, скорее всего, и сейчас отвечает Восточная группа сил РФ. Ее командующий, полковник Рустам Мурадов, наверняка находится под значительным давлением, поскольку от него требуют лучших результатов после жесткой критики со стороны националистического крыла в России и предыдущих неудач. Однако маловероятно, что у Мурадова есть силы, способные осуществить там прорыв», — говорится в сообщении.