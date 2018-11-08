Под санкции США попали украинцы, санатории в Крыму и "МГБ ЛНР"

Министерство финансов США обнародовало список антироссийских санкций, введенных в отношении трех физических лиц и девяти компаний и организаций.

Санкции введены в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

В черный список попали трое граждан Украины и РФ - украинец Александр Басов, уроженец Крыма, украинец Андрей Сушко и уроженец Житомирской области, гражданин РФ Владимир Зарицкий.

Среди компаний и организаций, против которых вводятся санкции, - крымские санатории Ай-Петри, Дюльбер, Мисхор, санаторно-курортный комплекс Mriya Resort, компании КрымТЭЦ, Гарант СВ, Управляющая компания инфраструктурных проектов (УКИП), Южный проект и "МГБ ЛНР".

В Минфине пояснили, что сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Андрей Сушко причастен к незаконному похищению в 2017 году крымскотатарского активиста, который выступал против оккупации Крыма Россией. По данным Вашингтона, Сушко во время задержания подвергал активиста жестоким пыткам, в том числе, с использованием электрического тока и удушья.

Заместитель главы "МГБ ЛНР" Александр Басов, как сообщили в Минфине, занимается преследования членов Свидетелей Иеговы. А само "МГБ ЛНР" виновно в серьезных нарушениях прав человека. Отмечается, что сотрудники "МГБ ЛНР" используют запрещенные методы при задержании, включая угрозы расправы или изнасилования, избиения и пытки током в отношении задержанных, которые отказываются сотрудничать.

Владимир Зарицкий - бывший командующий ракетными войсками и артиллерией РФ, учредитель и владелец симферопольской компании УКИП, которая также внесена в список санкций.