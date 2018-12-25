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Под санкции РФ попали еще более 200  физических и юридических лиц из Украины

Сегодня, 15:40
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Кто именно вошел в расширенный санкционный список, не сказано

Россия добавила более чем 200 физических и юридических лиц в антиукраинский санкционный список.

Об этом со ссоылкй на правительство РФ сообщает Интерфакс.

Кто именно вошел в расширенный санкционный список, не сказано. Также по состоянию на 15:30 вторника, 25 декабря, документ не был опубликован на правительственном портале РФ.

Как сообщалось, 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых применяются специальные ограничительные меры. РФ ввела соответствующие ограничения в ноябре в ответ на санкции со стороны Украины.

Кого затронули санкции РФ: полный список

Теги:   Санкции Россия

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