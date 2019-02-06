Почти интегрирована. Может ли Беларусь избежать роли военного плацдарма РФ Сегодня, 08:32 16 Цей матеріал також доступний українською EPA С военной стороны Беларусь почти полностью интегрирована в Россию EPA

Литовский департамент госбезопасности и военная разведка в ежегодной оценке угроз назвали Беларусь буферным государством для российских военных операций.



По данным спецслужб Литвы, Россия также последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, чтобы в случае необходимости начать военные действия за двое суток. Отмечается также, что военная интеграция и экономическая зависимость от РФ снижает возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности.

Отношения Беларуси и РФ становятся более сложными

Отношения Беларуси и России становятся все более сложными, отметила в комментарии Радио НВ российская политическая экспертка Ольга Курносова. По ее словам, с военной стороны Беларусь почти полностью интегрирована в Россию.

Лукашенко пытается пугать Кремль различными способами

В то же время сам Лукашенко не хочет полностью терять политическую субъектность. Поэтому Владимир Путин давит на белорусского президента экономически.

В то же время в российских соцсетях вытекают компроматы на Лукашенко. В ответ на это, говорит Курносова, Лукашенко заигрывает с белорусскими националистами.

"Беларусь рассматривается как практически русский плацдарм, и ее армия даже как составляющая российской армии часто рассматривается в планах российских силовиков. Лукашенко пытается пугать Кремль разными способами. Например, поднимается вопрос белорусского языка, Кремль на это реагирует. Так что такая позиционная борьба. Слияние России и Беларуси и становление единым государством не де-юре, а де-факто тоже рассматривается. Собственно это и волнует Лукашенко", – отметила Курносова.

ЕС и США подыгрывают Лукашенко

В то же время чтобы полностью не попасть под протекторат России, Беларусь пытается заигрывать с западными странами, в частности Польшей и Венгрией, отметил в комментарии Радио НВ эксперт по международным вопросам Владимир Воля.

Лукашенко нужны партнеры в Европе

По его словам, ЕС и США подыгрывают в этом вопросе Лукашенко, считая его самостоятельным игроком. Ведь интеграция Беларуси в Россию также не в интересах западных стран. Такая геополитическая ситуация помогает Лукашенко балансировать, добавил политолог.

"Лукашенко нужны партнеры в Европе, которые будут помогать продвигать его интересы. Та же Польша, Германия заинтересованы в том, чтобы не произошло поглощение Беларуси Российской Федерацией. И Соединенные Штаты в этом заинтересованы. Лукашенко он балансирует, но все больше он использует в последнее годы для балансировки не только Китай, как было предыдущие десятилетия, а как раз западное направление", – отметил Воля.

Беларусь важна для Украины

Для Украины стратегически важно иметь в соседях мирную Беларусь, отметила в комментарии Радио НВ представитель комитета Верховной Рады по иностранным делам Светлана Залищук.

Беларусь может быть заинтересована в сохранении самой себя

По ее словам, именно поэтому Украина должна работать на то, чтобы Беларусь двигалась в сторону Запада. Однако сейчас там арестовывают украинских граждан, в частности Павла Гриба, которого сейчас пытают в российской тюрьме, добавила Залищук.

"Поле для того, чтобы Беларусь делала шаги в направлении Запада и направлении сохранения мира, потому что она может быть заинтересована в сохранении, собственно, самой себя. Мы тоже понимаем. То есть говорить однозначно о "спайке" России и Беларуси как о чем-то полюбовном и нерушимом, я считаю, нельзя. Именно украинские усилия должны быть брошены все на то, чтобы политически работать, чтобы сохранить Беларусь как мирного соседа на этом этапе, а в далекой перспективе, надеемся, демократического партнера", – отметила Залищук.