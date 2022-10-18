Генсек НАТО объяснил, почему заявку Украины нельзя сравнивать со вступлением Швеции и Финляндии

18 октября, 21:00
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг объяснил, в чем заключается разница между заявкой Украины на вступление в НАТО и ситуацией со Швецией и Финляндией.

Во время дискуссии на Берлинском внешнеполитическом форуме он заявил, что Финляндия и Швеция уже давно являются партнерами НАТО, а Украина — нет.

«Я твердо считаю, что Украина — в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция уже много лет являются партнерами НАТО. В Альянсе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли такое решение на саммите в Мадриде», — отметил генсек Альянса.

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Он напомнил, что в Украине идет война, и «главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи».

«С 2014 года мы находимся в ситуации, когда Россия аннексировала Крым и части Донбасса. Тогда главным фокусом была поддержка Украины», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=ho28oi6MUs8

Ранее Столтенберг заявил, что Украина в ближайшие дни или «вскоре» получит от Альянса средства борьбы с дронами, в частности, иранского производства.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Швеция Финляндия Йенс Столтенберг Война России против Украины

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