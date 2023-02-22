В МИД объяснили, почему Залужный не присутствовал на встрече с Байденом 22 февраля, 23:20 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный не вошел в состав украинской делегации, встречавшей в Киеве президента США Джо Байдена, потому что в американской делегации не было председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Украинской правде.



«Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это (присутствие Залужного — ред.) было бы, наверное, очевидно. Ибо, как правило, эти делегации формируются с учетом приехавшего. Это такая классика дипломатии, протокола. Поэтому я бы не стал додумывать того, чего на самом деле не было. Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камешков. Это был очень камерный формат», — сказал он.

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20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев.

Ранее в Белом доме рассказали, что перед визитом США контактировали с Россией, чтобы «избежать конфликта между двумя ядерными государствами».

По данным СМИ, Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове, но он был намерен посетить именно Киев.