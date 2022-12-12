Как поддержка Минском войны РФ против Украины повлияла на возможности вооруженных сил Беларуси и почему вторжение маловероятно — оценки ISW 12 декабря, 09:52 Вооруженные силы Беларуси находятся в условиях постоянных военных учений с начала нападения РФ на Украину, но в ISW оценивают вторжение как маловероятное (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Поддержка Беларусью вторжения РФ в Украину снижает возможности ее собственных вооруженных сил для проведения военных операций, а попытка Кремля заставить Минск открыто вступить в войну является усилиями по установлению полного контроля над страной.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны по итогам 11 декабря.

По оценкам аналитиков ISW, вторжение Беларуси и открытое вступление в войну против Украины «крайне маловероятно» в обозримом будущем, несмотря на информационные кампании российских властей и подигрываниям со стороны белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Видео дня

«Цель этих усилий — удержать украинские силы у белорусской границы, чтобы не дать им возможности усилить военные операции на других участках фронта. Беларусь крайне маловероятно вторгнется в Украину в обозримом будущем, независимо от хода этих информационных операций. Более того, белорусская интервенция в Украину не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска, учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь, имеющуюся в распоряжении Минска», — говорится в отчете.

Эксперты также отмечают, что усилия Кремля заставить Минск поддержать наступательную операцию, являются частью долгосрочных усилий по установлению дальнейшего контроля над Беларусью. По оценке ISW, Кремль усилил давление на Лукашенко с целью формализации интеграции страны в Союзное государство после белорусских протестов в 2020 и 2021 годах. Именно поэтому, отмечают аналитики, Россия особенно стремилась к созданию постоянного военного базирования в Беларуси и прямому контролю над белорусскими вооруженными силами. Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу ездил в Минск и встречался там с белорусским диктаторов именно для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере безопасности.

Институт изучения войны называет еще одну причину, почему Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину. Это маловероятно из-за внутренней динамики внутри страны.

«Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет в результате участия в дорогостоящей войне в Украине. Направление значительной части своих войск на войну в Украине, вероятно, оставит Лукашенко открытым для возобновления беспорядков и сопротивления. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку станет очевидно, что усилия России по установлению полного контроля над Беларусью увенчались успехом», — отметили в ISW.

К тому же, в случае открытого вторжения, белорусские военные все равно не смогут добиться существенного оперативного успеха. Они также не смогут проникнуть вглубь Украины и серьезно угрожать Киеву. В худшем случае, это лишь отвлекло бы украинские силы от нынешних линий фронта на востоке Украины.

В то же время, по мнение аналитиков, Беларусь будет продолжать помогать России вести войну в Украине. Минск может предложить Кремлю материалы, которые РФ не может получить иным способом из-за санкций.

Однако, поддержка белорусским режимом российского вторжения сделала Беларусь воюющей стороной в войне в Украине, но значительно снижает материальные возможности вооруженных сил страны для проведения собственных обычных военных операций. Из-за передачи войскам РФ в армии Беларуси сокращаются запасы вооружения, военной техники и артиллерийских боеприпасов.

На фоне этого белорусские военные чиновники, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которую они отправляют в Россию для поддержки ее вторжения в Украину.

«Белорусские власти, вероятно, пытаются помешать западным и украинским спецслужбам полностью оценить масштабы поставок белорусской военной техники в Россию. Возможно, Беларусь отправляет российским войскам более значительное количество военной техники. Белорусские власти также могут пытаться скрыть масштабы поставок, чтобы смягчить возможную обратную реакцию против деградации военного потенциала страны и подчинения Лукашенко Москве», — подчеркнули в отчете.

В армии Беларуси также сталкиваются с ограниченными возможностями подготовки нынешнего и нового персонала, так как разворачивают базы для тренировки российских мобилизованных.

По оценкам ISW, на данный момент у Беларуси есть, вероятно, всего шесть маневренных бригад из примерно 45 тысяч военнослужащих.

Отмечается, что значительные потери российской оккупационной армии в Украине также будут препятствовать развертыванию белорусских механизированных войск для ведения боевых действий вместе с российскими войсками. Теоретически белорусские войска должны иметь возможность действовать в составе объединенных подразделений с российскими механизированными войсками. Такие объединенные подразделения требуют высокой степени координации и военной подготовки, поэтому российские и белорусские силы использовали элитные подразделения в таких усилиях. Российские части, принимавшие участие в совместных учениях с белорусскими войсками, понесли серьезные потери в Украине.

Не стоит исключать и тот факт, что поддержка Лукашенко войны России в Украине и давление Москвы на Беларусь с целью заставить ее присоединиться к боевым действиям, вероятно, вызывают недовольство в рядах белорусских военных.

«Белорусские военнослужащие, безусловно, знают о значительных потерях, которые понесли российские войска в Украине, и, скорее всего, не хотят испытать на себе такой же результат. Белорусские подразделения, которые проходили подготовку вместе с элитными российскими частями, понесшими тяжелые потери в боях в Украине, также, вероятно, знают о масштабах потерь, с которыми столкнулась российская армия в Украине. Эти белорусские подразделения, вероятно, знают, что их подразделения и белорусские военные в целом будут не лучше, чем российские подразделения, которые были гораздо более способными и хорошо обученными», — отметили аналитики.

Эксперты добавили, что некоторые белорусские военные демонстрируют сопротивление идее вступления в войну в Украине. Вполне вероятно, что они выразят нежелание или прямой отказ, если Лукашенко решит вторгнуться в Украину.

Кроме того, и сам диктатор, по оценке ISW, противостоит российскому давлению касательно вступления в войну против Украины, утверждая, что НАТО готовится напасть на Беларусь.

«Лукашенко, вероятно, будет трудно создать информационные условия, оправдывающие участие белорусских вооруженных сил на юге Украины, которые не противоречили бы предполагаемой угрозе сил НАТО на западе, которую он представлял белорусской общественности. Повторные ссылки белорусских официальных лиц на угрозу со стороны НАТО, возможно, также привели к ошибочному убеждению некоторых белорусских правительственных и военных чиновников в том, что оборонительная позиция в западной части Беларуси является необходимой», — резюмировали аналитики.

В ISW также приводят и другие выводы за минувшие сутки:

украинские и российские военные сообщили, что бои продолжаются вдоль линии Сватово-Кременная и возле Лимана на фоне плохих погодных условий

российские пропагандисты заявили, что российские силы перебросили более 200 единиц техники с Херсонского направления на Купянское, а на геолокационных кадрах видно, что российские танки Т-90 в Луганской области движутся на запад. Украинский чиновник заявил, что большая группировка российских сил в настоящее время не представляет угрозы

российские силы добились незначительных территориальных успехов в районе Бахмута, там продолжаются бои. Представитель вооруженных сил Украины заявил, что российские силы изменили тактику наступления с использования батальонных тактических групп ( БТГ) на небольшие штурмовые группы

БТГ) на небольшие штурмовые группы источники утверждают, что украинские силы нанесли удары по Скадовску, Голой Пристани, Олешкам и Новой Каховке Херсонской области, расположенным вдоль основных российских логистических линий

украинские войска также нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе, Запорожская область. Один источник утверждает, что в результате удара погибло до 200 российских военнослужащих

украинские официальные лица сообщили, что российские оккупационные власти усилили меры принудительной мобилизации на захваченных территориях Украины

российские войска испытывают нехватку крови для раненых оккупантов и проводят донорские акции в оккупированном Крыму

украинская партизанская группа взяла на себя ответственность за поджог казармы российских военных в оккупированном Крыму.

Карта боевых действий: бои на Донбассе и битва за Бахмут

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW