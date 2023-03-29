«Отсутствие уважения». В правительстве Венгрии рассказали, почему блокируют вступление Швеции в НАТО 29 марта, 12:02 Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач (Фото:Kovács Zoltán/facebook.com)

Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач озвучил три причины, почему Будапешт блокирует вступление Швеции в НАТО.



В своем блоге на сайте About Hungary Ковач написал, что первой причиной является «постоянный подрыв отношений со стороны Швеции».

«Существует декларируемая и открытая враждебная позиция, которая продолжается годами», — убежден он.

Видео дня

Второй причиной, по мнению Ковача, является «воображаемое моральное превосходство» Швеции, которое «в лучшем случае смехотворно».

Третьей причиной Ковач называет «недостаток уважения».

«Отношения между нашими странами с годами ухудшились, что делает преодоление разрыва более сложным в эти трудные времена», — пишет он.

Читайте также: Турция готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня

По его словам, венгерское правительство считает необходимым направить в Швецию парламентскую делегацию для обсуждения и, возможно, решения множества вопросов между сторонами.

«Однако шведскому правительству, похоже, просто все равно. По данным издания Politico, шведские чиновники расценили усилия Венгрии по примирению как «тактику шантажа», заявив, что поддаться на такие попытки равнозначно уплате «выкупа», — отмечает Ковач.

«Время не ждет, и, поскольку безопасность региона висит на волоске, в интересах всех было бы, чтобы шведы начали поддерживать наши общие цели. Но, похоже, они пока не отпускают эту обиду», — резюмировал он.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех государств-членов НАТО.

Венгрия и Турция — единственные члены Альянса, которые до сих пор не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции.