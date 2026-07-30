Министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах, посол Украины в Великобритании в 2020-2023 годах Вадим Пристайко интервью Radio NV объяснил, почему отношение Вашингтона к Украине изменилось к лучшему.

«У меня есть объяснение. Я знаю, что с нами это объяснение давно и не все верят в него, но наше упрямство, наша способность побеждать — это объяснение, которое четко воспринимают Соединенные Штаты. Это страна, в которой победитель — это фактически религия. И на стороне побеждающих, конечно, находятся силы Соединенных Штатов. Посмотрите, пожалуйста, как отреагировал государственный секретарь [Марко] Рубио, когда, отвечая [главе МИД РФ Сергею] Лаврову, сказал, что „все дух Анкориджа закончился, потому что этот дух не устраивал Украину“. Вот что было для него самое важное», — заявил Пристайко в эфире Radio NV.

Реклама

Изменение политики США в отношении Украины — главное

8 июля во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для Patriot.

Тогда же Трамп назвал удары Украины по России дальнобойным оружием «эскалацией, которая может помочь» закончить войну.

Еще 25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «на Аляске не было никакого соглашения», а было лишь предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на эти слова с упреком.

28 июня российский диктатор Владимир Путин признал, что «в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей», и утверждал, что «компромиссы, которые обсуждались, как раз и были теми предложениями, которые были выдвинуты американской стороной нам».

8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре президент Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с диктатором Путиным, а также отметил, что оказывает сильное давление на главу Кремля.

«Мы оказываем очень сильное давление на президента Путина. Не думаю, что ему это нравится», — сказал глава Белого дома.

Однако 9 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Трамп не звонил Путину после саммита НАТО в Анкаре.

23 июля Рубио заявил, что предложенный Россией в Анкоридже подход к мирному урегулированию провалился, поскольку был неприемлем для Украины.

28 июля Зеленский посетил Вашингтон и встретился с Трампом. По словам президента, в ходе встречи в Белом доме также обсуждались лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot и другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины. Встреча продлилась около часа, после чего сам Трамп заявил, что переговоры прошли «очень хорошо».

Реклама:

Немецкое издание Bild в среду, 29 июля, писало, что Зеленский пришел на встречу с Трампом в совершенно новом статусе. «У Владимира Зеленского были все основания считать себя победителем», — написал корреспондент издания в США Герберт Бауэрнебель, отметив заметное потепление в отношениях президентов и прогресс, достигнутый Украиной со времен спора в Овальном кабинете в феврале 2025 года.