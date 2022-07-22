Одна из самых больших страшилок. Почему немцы не хотят слышать правду о войне РФ против Украины — экс-посол Мельник 22 июля, 15:48 Трубы на объектах берегового примыкания газопровода Северный поток-1 в Лубмине. По словам Андрея Мельника, некоторые надеются, что дешевый газ будет нужен Германии и дальше (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ объяснил, почему немцы не хотят слышать правду о войне России в Украине.



«Действительно, немцы боятся, что их государство станет стороной конфликта. Это одна из самых больших страшилок, которую, к сожалению, распространяют и представители правительства. Отсюда эта осторожность и в отношении оружия. Это сдержанность, которую нам трудно понять на фоне жертв, которые несет украинский народ», — сказал он.

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Мельник выразил мнение, что у немцев еще нет полного осознания того, что полномасштабное нападение России на Украину изменило все не только в отношениях двух государств, а стало «своего рода рубиконом», переход которого Путиным будет иметь последствия для всего мира, в том числе для Европы и, в частности, для Германии.

«Это осознание еще продолжается. Думаю, что для немецких элит оно уже ощущается. Относительно обычных немцев, боюсь, что нужно какое-то время, чтобы они осознали, что эта война ведется так же против Германии. Причем ведется уже длительное время. Если Германия не изменит свою позицию, не станет 100-процентно на сторону Украины (не только по оружию, но и по финансовой поддержке, гуманитарно), это будет горькое пробуждение от этого летаргического сна, в котором находилось немецкое общество и элиты», — считает бывший посол.

По его словам, некоторые все еще мечтают, что после завершения войны отношения с Россией «будут реанимированы» и «дешевый газ потребуется в дальнейшем».

«Задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы убедить и их, и других партнеров в Европе, что, как говорится, Finita la comedia, что этого больше не будет и нужно все переосмысливать с нуля, нужно кардинально менять всю политику, а не только приспосабливать ее к современной ситуации. Думаю, что нам это удастся», — подытожил Мельник.

11 июля Россия остановила газопровод Северный поток на плановое обслуживание до утра 21 июля.

Ранее сообщалось, что Канада разрешила вернуть Германии турбину для трубопровода Северный поток, которая находилась на ремонте в стране и могла застрять там из-за санкций.

Как позже сообщили канадские СМИ, страна не только решила вернуть турбину, уже находившуюся на ремонте в Канаде, но и сделала исключение в санкциях для шести турбин, которые также можно будет отвезти на ремонт в страну в ближайшие два года.

Мировой конгресс украинцев просит аннулировать разрешение Канады на передачу Германии турбины для российского трубопровода Северный поток.

18 июля российский Газпром объявил форс-мажор по снабжению газа по Северному потоку в адрес одной из крупных газовых компаний Германии, сообщило агентство Reuters.

Немецкая Uniper, являющаяся крупнейшим импортером российского газа в Германию, заявила о получении письма, в котором Газпром задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлым и текущим недоснабжением газа.

«Uniper считает это необоснованным и официально отклонил иск о форс-мажоре», — заявили в немецкой компании.





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