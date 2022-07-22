Одна из самых больших страшилок. Почему немцы не хотят слышать правду о войне РФ против Украины — экс-посол Мельник

22 июля, 15:48
Трубы на объектах берегового примыкания газопровода Северный поток-1 в Лубмине. По словам Андрея Мельника, некоторые надеются, что дешевый газ будет нужен Германии и дальше (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Трубы на объектах берегового примыкания газопровода Северный поток-1 в Лубмине. По словам Андрея Мельника, некоторые надеются, что дешевый газ будет нужен Германии и дальше (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью Радио НВ объяснил, почему немцы не хотят слышать правду о войне России в Украине.

«Действительно, немцы боятся, что их государство станет стороной конфликта. Это одна из самых больших страшилок, которую, к сожалению, распространяют и представители правительства. Отсюда эта осторожность и в отношении оружия. Это сдержанность, которую нам трудно понять на фоне жертв, которые несет украинский народ», — сказал он.

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Мельник выразил мнение, что у немцев еще нет полного осознания того, что полномасштабное нападение России на Украину изменило все не только в отношениях двух государств, а стало «своего рода рубиконом», переход которого Путиным будет иметь последствия для всего мира, в том числе для Европы и, в частности, для Германии.

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«Это осознание еще продолжается. Думаю, что для немецких элит оно уже ощущается. Относительно обычных немцев, боюсь, что нужно какое-то время, чтобы они осознали, что эта война ведется так же против Германии. Причем ведется уже длительное время. Если Германия не изменит свою позицию, не станет 100-процентно на сторону Украины (не только по оружию, но и по финансовой поддержке, гуманитарно), это будет горькое пробуждение от этого летаргического сна, в котором находилось немецкое общество и элиты», — считает бывший посол.

По его словам, некоторые все еще мечтают, что после завершения войны отношения с Россией «будут реанимированы» и «дешевый газ потребуется в дальнейшем».

«Задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы убедить и их, и других партнеров в Европе, что, как говорится, Finita la comedia, что этого больше не будет и нужно все переосмысливать с нуля, нужно кардинально менять всю политику, а не только приспосабливать ее к современной ситуации. Думаю, что нам это удастся», — подытожил Мельник.

11 июля Россия остановила газопровод Северный поток на плановое обслуживание до утра 21 июля.

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Ранее сообщалось, что Канада разрешила вернуть Германии турбину для трубопровода Северный поток, которая находилась на ремонте в стране и могла застрять там из-за санкций.

Как позже сообщили канадские СМИ, страна не только решила вернуть турбину, уже находившуюся на ремонте в Канаде, но и сделала исключение в санкциях для шести турбин, которые также можно будет отвезти на ремонт в страну в ближайшие два года.

Мировой конгресс украинцев просит аннулировать разрешение Канады на передачу Германии турбины для российского трубопровода Северный поток.

18 июля российский Газпром объявил форс-мажор по снабжению газа по Северному потоку в адрес одной из крупных газовых компаний Германии, сообщило агентство Reuters.

Немецкая Uniper, являющаяся крупнейшим импортером российского газа в Германию, заявила о получении письма, в котором Газпром задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлым и текущим недоснабжением газа.

«Uniper считает это необоснованным и официально отклонил иск о форс-мажоре», — заявили в немецкой компании.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Газ Украина-Россия Андрей Мельник Война в Украине Украина-Германия Россия-Германия Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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