«Горький опыт». Почему некоторые считают, что Украину нельзя поспешно брать в ЕС — объясняет Умланд 18 июня, 14:53 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украину нельзя «спешно» принимать в Евросоюз, чтобы не получить новую условную Венгрию, когда член ЕС «систематически» подрывает верховенство закона. Такое мнение высказала Die Neuen Osnabrucker Zeitung заместитель главы Европарламента Катарина Барли.

Аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд в эфире Радио НВ объяснил, почему существуют предостережения:

«Такие фундаментальные проблемы возникли в последние годы с Венгрией и частично с Польшей. Это, конечно, настораживает западных политиков, что потом может быть отход от демократии. У Турции так случилось, что она вошла в этот процесс переговоров для вступления, а потом ЕС остановил эти переговоры».



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Поэтому, по мнению Умланда, Украине нужно прилагать усилия, чтобы убедить европейцев в обратном.

«После многого горького опыта с восточноевропейскими, балканскими странами, с Турцией, люди сейчас насторожены, что может быть новая головная боль на востоке. С этим Украине нужно бороться и как-то свой нарратив коммуницировать, какие-то свои меры делать, объявлять о них, чтобы имидж изменился», — считает аналитик.

Украина беспрецедентно быстро перешла от подачи заявки на членство в ЕС к официальной рекомендации Еврокомиссии предоставить Киеву статус кандидата в члены Евросоюза. Об этом решении было объявлено в пятницу, 17 июня.



16 июня лидеры самых влиятельных стран Евросоюза — Франции, Германии, Италии, — а также президент Румынии во время визита в Киев высказались в поддержку такого шага.



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